Drei Menschen starben, fünf weitere wurden zum Teil schwer verletzt, weil ein Mann in einer Straßenbahn in Utrecht auf Fahrgäste schoss. Eine Tat, die weltweit Trauer und Entsetzen hervorrief.

Nach wenigen Stunden gelang es den Ermittlern, den Hauptverdächtigen Gökmen T. festzunehmen. Die möglichen Motive des Mannes sind weiter unklar.

Spekulationen, die Tat könnte einen terroristischen Hintergrund haben, erhärteten sich bisher nicht. Augenzeugen hatten dem "Telegraaf" berichtet, in dem mutmaßlichen Fluchtwagen des Täters habe ein Zettel gelegen, auf dem das Wort "Allah" zu lesen gewesen sei. Andere Zeugen wollen gehört haben, dass vier Männer "Allahu Akbar" (Gott ist groß) bei der Tat gerufen hätten, wie die Amsterdamer Zeitung "Het Parool" berichtete. Für beide Behauptungen gibt es keine Bestätigung.

Ein niederländischer Staatsanwalt sagte nach der Festnahme, der Anschlag könne einen familiären Hintergrund haben. Die amtliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu meldete unter Berufung auf die Familie des Tatverdächtigen, dieser habe wohl gezielt auf eine Verwandte geschossen und danach auf Menschen, die der Frau zur Hilfe geeilt waren.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan sagte in einem TV-Interview, der Geheimdienst untersuche nun, ob der Mann aus persönlichen Motiven gehandelt habe oder ob es sich um einen Terrorakt gehandelt habe.

Die türkische Regierung verurteilte das Attentat von Utrecht scharf. In einer Stellungnahme des Außenministeriums hieß es, die Türkei verdamme die Tat, egal, wer sie begangen habe oder welche Motivation dahinterstecke. "Angesichts dieses Angriffs stehen wir in voller Solidarität hinter der niederländischen Bevölkerung und der Regierung."

Der 37-jährige Gökmen T. stammt aus der Türkei, soll aber seit geraumer Zeit in den Niederlanden gelebt haben. T.s Vater Mehmet T. sagte der türkischen Nachrichtenagentur DHA, er habe seit elf Jahren keinen Kontakt zu seinem Sohn, weil der 2008 nach der Trennung von seiner Frau aus den Niederlanden zurück in die Türkei gegangen sei.

Dem Vater zufolge wurde Gökmen im zentralanatolischen Yozgat geboren. Zu dem Anschlag in Utrecht sagte Mehmet T., niemand habe das Recht, einem anderen Menschen das Leben zu nehmen. Er wisse nicht wie sein Sohn gelebt habe, "vor elf Jahren habe ich keine aggressive Einstellung bei ihm bemerkt".

T. ist polizeibekannt. "Wir wissen relativ viel über ihn", sagte Jeuken vom Innenministerium. Der Tatverdächtige hat ein langes Vorstrafenregister, im Dezember 2013 wurde er wegen versuchten Mords verurteilt, vor zwei Wochen begann eine Verhandlung wegen eines Vergewaltigungsvorwurfs. Darüber hinaus wurde er wegen Ladendiebstahls, Sachbeschädigung und Beleidigung vor Gericht gestellt.

Am Montag nahm die Polizei zunächst einen zweiten und am Abend einen dritten Verdächtigen fest. Es ist allerdings vollkommen unklar, ob und - wenn ja - in welcher Weise die beiden an der Tat beteiligt waren. Die Polizei widersprach am Dienstag via Twitter der Behauptung des Bürgermeisters Jan van Zanen, die beiden Verdächtige seien freigelassen worden. Nur der Hauptverdächtige werde jetzt noch festgehalten. Die Polizei teilte dagegen mit, die beiden Männer stünden noch unter Verdacht und seien weiter festgenommen.

Die niederländischen Behörden hatten bereits am Abend die auf die höchste Stufe angehobene Terrorwarnung wieder runtergestuft. Am Tag nach dem Anschlag fuhren in Utrecht wieder die Straßenbahnen. Menschen legten Blumen am Tatort nieder, ein Gymnasium will im Laufe des Tages des Vaters zweier Schüler gedenken, der zu den Opfern gehört.