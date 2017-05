Niedersachsen Mutter erstochen - 14-jährige Tochter unter Mordverdacht

Nach dem gewaltsamen Tod einer 39 Jahre alten Frau in Niedersachsen steht unter anderem ihre 14-jährige Tochter unter Mordverdacht. Gemeinsam mit einem 15-jährigen Jugendlichen soll sie ihre Mutter umgebracht haben. Gegen beide sei Haftbefehl wegen gemeinschaftlich begangenen Mordes erlassen worden, teilte die Polizei mit.

Polizisten hatten die leblose und mit mehreren Stichen verletzte Frau am Sonntag kurz vor Mitternacht in einem Mehrfamilienhaus in Varel gefunden. Der Notarzt konnte in der Wohnung im Stadtteil Büppel nur noch den Tod der Mutter feststellen.

"Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde noch am Montagabend im Rahmen von Durchsuchungsmaßnahmen in der Wohnung des 15-Jährigen entdeckt", sagte eine Polizeisprecherin.

Das Mädchen und der Junge stünden unter dringendem Tatverdacht. Deshalb seien die beiden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg einem Haftrichter vorgeführt worden. Ob es sich bei dem Jugendlichen um den Freund des Mädchens handelt, ließ die Polizei offen.