Empörung über Urteil in Montana Vater vergewaltigt seine Tochter - 60 Tage Haft

Ein außergewöhnlich mildes Urteil in Fall einer vergewaltigten Zwölfjährigen hat im US-Bundesstaat Montana Empörung ausgelöst. Ein Mann hatte zugegeben, sich an seiner Tochter vergangen zu haben. Der Vater hatte den Missbrauch zugegeben.

Normalerweise sehen Montanas Gesetze in solchen Fällen 25 Jahre Haft vor. In diesem Fall verhängte Richter John McKeon lediglich 60 Tage Haft und anschließende Bewährung. Unter Anrechnung der Untersuchungshaft muss der Mann tatsächlich nur für maximal 43 Tage ins Gefängnis.

Die Staatsanwaltschaft will das Urteil nicht anfechten. Der Richter habe eine schlechte Entscheidung getroffen, aber sie sei legal, sagte nun ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Man habe keinen Ansatzpunkt für weitere rechtliche Schritte gefunden. "Wir finden das Urteil verwerflich."

Nach der Entscheidung hatte es Bestrebungen gegeben, McKeon seines Amtes zu entheben. Mehr als 260.000 Unterstützer fanden sich für eine entsprechende Online-Petition. McKeon sollte allerdings ohnehin Ende vergangenen Monats in Rente gehen.

Die Staatsanwaltschaft will nun mit dem Parlament in Montana zusammenarbeiten, um ein Schlupfloch im Gesetz zu schließen, das den milden Urteilsspruch erst ermöglichte. Demnach ist eine Bewährungsstrafe möglich, wenn sich Experten finden, nach deren Auffassung eine Resozialisierung besser außerhalb des Gefängnisses möglich ist. Etwa, wenn der Täter -wie in diesem Fall - fest in einer Gemeinde verankert ist und einer geregelten Arbeit nachgeht.

Mutter und Großmutter des Opfers baten um milde Strafe

Richter McKeon hatte sein Urteil damit begründet, dass die Staatsanwaltschaft eine Evaluierung des Angeklagten nicht in Frage gestellt habe. Der Expertise zufolge ist es möglich, den Vater ohne Gefahren für die Öffentlichkeit unter Bewährung zu behandeln und zu überwachen. Zudem habe sich das Opfer weder direkt noch durch einen Stellvertreter geäußert.

Mutter und Großmutter des vergewaltigten Mädchens hätten zudem in Briefen um eine milde Strafe für den Vater gebeten, damit der Vater weiter bei seinen Söhnen sein könne. Gerichtsunterlagen zufolge hatte die Mutter zufällig den Raum betreten, als der Vater das Mädchen vergewaltigte.

Zu den Bewährungsauflagen zählen ein Verbot, Schusswaffen und pornografisches Material zu besitzen. Zudem darf der Mann nur ins Internet gehen, wenn es von seinem Bewährungshelfer und Sexualtherapeuten genehmigt ist. Eine Verletzung der Auflagen würde "signifikante Zeit in einem Gefängnis" nach sich ziehen, schrieb der Richter.

Der Fall ist auch deshalb brisant, weil erst im Sommer ein ähnlicher Fall an der Universität Stanford international Schlagzeilen gemacht hatte. Ein Richter hatte einen Schwimmstar an der Hochschule wegen der Vergewaltigung einer bewusstlosen Frau zu sechs Monaten Haft verurteilt. Das empfanden viele als geradezu lächerlich milde - insbesondere, weil eine aufwühlende Erklärung, die das Opfer vor Gericht verlesen hatte, veröffentlicht wurde. Darin konfrontierte die Frau ihren Peiniger mit seiner Tat und deren Auswirkungen.