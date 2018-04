Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Prozess gegen Papst-Vertrauten wird eröffnet

Der bisherige Finanzchef des Vatikans, Kurienkardinal George Pell, wird sich in seiner Heimat Australien wegen Missbrauchsvorwürfen in einem Prozess vor Gericht verantworten müssen. Ein Amtsgericht in Melbourne entschied am Dienstag nach monatelangen Vorprüfungen, dass gegen den 76-Jährigen ein Hauptverfahren eröffnet wird.

Der Kardinal ist damit weltweit der bislang ranghöchste katholische Geistliche, der wegen solcher Vorwürfe angeklagt wird. Pell beteuert seine Unschuld.

Der ehemalige Erzbischof von Sydney war 2014 von Papst Franziskus zum Finanzchef des Kirchenstaates ernannt worden. Er galt damit als die inoffizielle Nummer drei des Vatikans.

Gegen Pell gibt es seit längerer Zeit Vorwürfe: Er soll sich in seiner Zeit als Priester in seiner Heimatgemeinde Ballarat (1976-1980) und als Erzbischof von Melbourne (1996-2001) an Jungen vergangen haben. Pell wies dies stets zurück, ließ sich aber im Juni vergangenen Jahres als Finanzchef beurlauben. Für Papst Franziskus ist der Fall heikel: Seine Glaubwürdigkeit steht auf dem Spiel. Er hatte "null Toleranz" für Fälle von sexuellem Missbrauch versprochen.

Die australischen Behörden haben sich bislang noch nicht näher dazu geäußert, was genau Pell vorgeworfen wird. Offiziell heißt es nur, es gehe um länger zurückliegende Vorwürfe des sexuellen Missbrauchs.