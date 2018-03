Vechta Wegen Totschlags verurteilte 22-Jährige aus Gefängnis geflohen

Vor einem Jahr verurteilte das Landgericht Hildesheim Tizia L. zu elf Jahren Haft, weil sie ihren 42 Jahre älteren Ehemann erschossen hatte. Nun ist die 22-Jährige aus dem Gefängnis in Vechta ausgebrochen, wie das Justizministerium in Hannover mitteilte.

"Eine Fahndung wurde unverzüglich eingeleitet, hatte jedoch bislang keinen Erfolg" , sagte ein Sprecher. Den Angaben zufolge entkam die 22-Jährige am Montag aus der sozialtherapeutischen Abteilung. Dabei handelt es sich laut NDR um ein zweistöckiges Nebengebäude, das nicht wie ein Hochsicherheitstrakt gesichert ist. L. sei aus einem Dachfenster entflohen, habe sich zum Boden gehangelt und sei über einen vier Meter hohen Zaun geklettert. Dem Bericht zufolge sagte Justizministerin Barbara Havliza (CDU), der jungen Frau sei eine relativ gute Prognose gestellt worden.

Mit 21 Jahren war die Frau im März 2017 in einem Aufsehen erregenden Indizienprozess am Landgericht Hildesheim wegen Totschlags verurteilt worden. Nach Überzeugung des Gerichtes soll sie im Juli 2016 in Algermissen im Kreis Hildesheim acht Schüsse aus nächster Nähe auf ihren 63 Jahre alten Ehemann abgefeuert haben und anschließend mit einem Liebhaber in den Süden gefahren sein.