Versuchte Kindesentführung in Velbert Polizei befragt Mieter von mutmaßlichem Tatfahrzeug

Im Fall der mutmaßlich versuchten Kindesentführung von Velbert hat die Polizei offenbar das Tatfahrzeug gefunden. Ein 21-Jähriger, der den Wagen gemietet hatte, werde befragt, teilten die Ermittler mit. Der Mann gelte derzeit als Zeuge, nicht als Verdächtiger.

Der Leiter einer Kfz-Werkstatt, die auch Leihwagen vermittele, habe den entscheidenden Hinweis auf einen schwarzen VW Up geliefert. Bei einer Überprüfung des Wagens sei ein leichter Unfallschaden aufgefallen, der offenbar zum Tatgeschehen passt.

Am 22. Februar soll ein Unbekannter aus einem schwarzen VW Up heraus einen Zehnjährigen auf dem Schulweg dazu gebracht haben, in das Auto einzusteigen. Nach kurzer Fahrt verlor er laut Ermittlern die Kontrolle über den Wagen und ließ den Jungen gehen. Bei dem nun untersuchten Wagen handele es sich "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit um das gesuchte Fahrzeug", so die Polizei.

Die Ermittler sind seit dem Vorfall alarmiert - auch weil es in der Region zuletzt Berichte über ähnliche Vorfälle gegeben hatte.

Der Zehnjährige hatte den unbekannten Mann als 25- bis 30-Jährigen mit schwarzer Hautfarbe und schwarzem, kurzen, lockigen Haar beschrieben. An seiner Version gibt es Ermittlern zufolge keine Zweifel.