Organisierte Kriminalität Europol geht von 5000 Verbrecherbanden in Europa aus

In Europa sind einer Analyse von Europol zufolge mehr als 5000 internationale Verbrecherbanden aktiv. Die organisierte Kriminalität habe in den letzten vier Jahren deutlich zugenommen, teilte die europäische Polizeibehörde mit. Europol legte in Den Haag einen umfassenden Bericht zum organisierten Verbrechen in der Europäischen Union vor.

Der Drogenhandel sei noch immer der größte Markt für die mafiaähnlichen Banden, heißt es in dem Bericht. Jährlich würden sie einen Profit von rund 24 Milliarden Euro durch Produktion und Handel vor allem mit synthetischen Drogen erzielen.

Als zunehmende Bedrohung der Bürger in Europa sehen die Ermittler die Cyberkriminalität. Die Verbrechernetzwerke würden zunehmend Daten stehlen. Auch Menschenhandel habe im Zusammenhang mit der Migrationskrise deutlich zugenommen. Die Analyse der Daten ergab zudem, dass die Banden international arbeiteten und modernste Technologien einsetzten.

Dem SPIEGEL hatte Europol-Direktor Rob Wainwright kürzlich gesagt, dass sich die Menge an Daten verzehnfacht hätte, die nationale Sicherheitsbehörden mit Europol austauschen. Trotzdem steige etwa die Terrorgefahr: "Wir arbeiten sehr, sehr hart daran, Anschläge zu verhindern, aber es wird weitere geben. Wir haben in den letzten zwei Jahren zwölf größere Terroranschläge in Europa erlebt - und leider sind die Voraussetzungen für weitere gegeben." (Das ganze Interview lesen Sie hier.)