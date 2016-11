Verbrechen in Hameln "Er hat meine Tochter jeden Tag bedroht"

Nurretin B. galt als liebevoller Vater. Bilder und Videos zeigen einen Mann, der mit seinem Sohn in die Kamera lächelt und lachend mit dem Kleinen spielt.

Es gab aber auch eine andere Seite an Nurretin B.: Er ist der Mann, der Ermittlern zufolge seine frühere Lebensgefährtin Kader K. in Hameln rund 200 Meter weit mit einem Seil hinter seinem Auto hergeschleifte. Zuvor soll er sie durch Messerstiche schwer verletzt haben.

Der gemeinsame Sohn saß im Auto und musste die Qualen seiner Mutter mit ansehen. Das Kind ist in Obhut des Jugendamtes. Kader K. ist in Lebensgefahr, inzwischen aber aus dem Koma aufgewacht.

Was trieb Nurretin B. zu der Tat? Eine zentrale Rolle spielte offenbar der Sorgerechtsstreit der ehemaligen Partner. SPIEGEL TV hat mit Angehörigen des Opfers und Bekannten des Täters gesprochen. Die Aussagen zeichnen das Bild eines Mannes, der sich nicht damit abfinden wollte, dass seine Ex-Frau ihren eigenen Weg ging.

Die Trennung erfolgte kurz nach der Geburt des gemeinsamen Sohnes. Danach soll Nurretin B. immer wieder aggressiv geworden sein, seine ehemalige Partnerin und deren Familie bedroht haben. "Er hat immer so viel Ärger gemacht", sagt Hayriye K., Mutter des Opfers, im Gespräch mit SPIEGEL TV. "Er hat meine Tochter das letzte Jahr jeden Tag bedroht."

"Barbarische Tat, die an mittelalterliche Hinrichtungen erinnert"

B. soll telefonisch gedroht haben, seine Ex-Partnerin und deren Anwalt umzubringen. Nach einer entsprechenden Anzeige nahmen Polizisten daraufhin eine sogenannte Gefährderansprache vor - mehr war rechtlich nicht drin, sagen die Behörden. Nach Einschätzung der Beamten verhielt sich Nurretin B. "einsichtig".

Nun sitzt er wegen Verdachts auf versuchten Mord in Untersuchungshaft. Augenzeugen zufolge machte der 38-Jährige bei der Tat einen kaltblütigen Eindruck. Er soll Appelle von Anwohnern bewusst ignoriert haben, mit seinem Tun aufzuhören.

Nurretin B. galt als gut integriert. Ein Bekannter aus dem Fußballverein in B.s Heimatort Eimbeckhausen sagte SPIEGEL TV: "Er hat auch nach dem Spiel oder dem Training mal ein Bier mitgetrunken. Man konnte ganz normal mit ihm reden." Die Familie sei "immer herzensgut, nett und freundlich zu allen" gewesen.

Viele Hamelner sind angesichts der Tat entsetzt. "Ich glaube, keiner von uns hätte sich jemals vorstellen können, dass eine derart barbarische Tat, die an mittelalterliche Hinrichtungen erinnert, in einer Stadt wie Hameln möglich ist", sagte Bürgermeister Claudio Griese sagte bei einer Mahnwache am Mittwoch. Bei der Versammlung hielten Demonstranten Plakate mit der Aufschrift: "Stoppt Gewalt gegen Frauen".

Die Tat von Hameln löste bundesweit Entsetzen aus. Der Fall war Thema bei "Hart aber fair", der Chef der Deutschen Polizeigewerkschaft, Rainer Wendt, äußerte sich mit dem Hinweis, es werde sich ein Richter finden, der dem Täter eine positive Sozialprognose gebe. Das wiederum brachte Wendt den Vorwurf des Populismus ein.

Den Beitrag von SPIEGEL TV über die Bluttat von Hameln sehen Sie am Sonntag, 23.25 Uhr, bei RTL