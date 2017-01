Verdächtige Post Briefe mit weißem Pulver in mehreren Justizgebäuden aufgetaucht

Verdächtiges weißes Pulver in etlichen Justizgebäuden hat in mehreren Bundesländern Aufregung ausgelöst. Unter anderem im Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe rieselte Mitarbeitern die Substanz entgegen, als sie Briefe öffneten.

Wahrscheinlich handelte es sich in diesem Fall um Puderzucker, wie ein Sprecher des Innenministeriums von Baden-Württemberg nach einer ersten Untersuchung sagte. Als Puderzucker hatte sich zuvor bereits Pulver erwiesen, das im Amtsgericht Eisleben in Sachsen-Anhalt entdeckt worden war.

Nach den Funden rückten Rettungskräfte auch in Erfurt und Gera (Thüringen), in Chemnitz (Sachsen), Ludwigslust (Mecklenburg-Vorpommern) sowie in Coburg (Bayern) aus. Ob es die Rettungskräfte an diesen Orten ebenfalls mit ungefährlichen Substanzen zu tun hatten, ist noch offen. Unklar war auch, ob die Fälle zusammenhängen.

Von der für Coburg zuständigen Polizei Oberfranken hieß es: "Ein möglicher Zusammenhang wird geprüft, wir stehen in engem Kontakt mit den anderen Dienststellen." Vom Bundeskriminalamt (BKA) hieß es am Abend lediglich: "Das BKA ist zunächst im Rahmen seiner Zentralstellenaufgaben eingebunden."