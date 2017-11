Mutmaßliche Blutrache Mordprozess wegen Formfehlers vertagt

Der Prozess nach einem mutmaßlichen Blutrachemord in Niedersachsen ist wegen eines Formfehlers bereits am ersten Verhandlungstag unterbrochen worden. Den Prozessbeteiligten war im Vorfeld eine falsche Besetzung der Schwurgerichtskammer mitgeteilt worden. Deshalb wurde die Verhandlung vor der Verlesung der Anklageschrift unterbrochen. Das Verfahren soll in zwei Wochen fortgesetzt werden.

Vor Gericht stehen zwei junge Albaner. Die Staatsanwaltschaft wirft den 23 und 24 Jahre alten Angeklagten vor, im Januar von einem Motorrad aus mehrmals auf einen Landsmann geschossen zu haben. Der Mann starb wenige Tage später im Krankenhaus. Die tödlichen Schüsse in der Kleinstadt Visselhövede erregten auch deswegen bundesweit Aufsehen, weil sie vor einer Grundschule fielen. Ein Geschoss durchschlug die Scheibe des Lehrerzimmers, verletzte dort aber niemanden.

Die Ermittler gehen von einem Blutrachemord aus. Blutrache wird in Albanien trotz Verbots bis heute praktiziert, etwa um die Tötung naher Angehöriger zu rächen. Der Hintergrund der Tat ist nach Angaben der Staatsanwaltschaft, dass das Opfer 2011 ein Familienmitglied der Angeklagten in Albanien getötet hatte. Dafür war der Mann ins Gefängnis gekommen.