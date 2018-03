Als Geisterfahrer auf der Autobahn Mutmaßliche Diebe flüchten mit Babynahrung

Als die Polizei sie stoppen will, rasen zwei Männer in Niedersachsen erst in falscher Richtung auf der Autobahn davon und flüchten dann zu Fuß durch den Wald. Im zurückgelassenen Wagen findet die Polizei Babynahrung.