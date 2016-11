Vermisste Joggerin Polizei findet Frauenleiche bei Freiburg

Nach dem Verschwinden einer 27 Jahre alten Joggerin in Endingen (Kreis Emmendingen) bei Freiburg ist in einem kleinen Waldstück zwischen Endingen und Bahlingen eine weibliche Leiche gefunden worden. "Mit hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um die vermisste Carolin G., was allerdings noch bestätigt werden muss", teilte die Polizei mit.

Wie die "Badische Zeitung" berichtet, ist noch unklar, ob die Frau getötet wurde. Die Leiche soll nun von einem Gerichtsmediziner untersucht werden.

Carolin G. hatte am Sonntagnachmittag ihr Haus verlassen, um zu joggen. Als sie nicht heimkam, suchten der Ehemann und die Familie zunächst selbst nach ihr. Am Abend schalteten sie die Polizei ein.

Seitdem suchte ein Großaufgebot von Polizisten mit Suchhunden und Polizeihubschraubern nach der Vermissten. Von der Polizei beauftragte Spezialtaucher durchsuchten Seen und in unwegsamem Gelände wurden Drohnen eingesetzt.