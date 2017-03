Vermisste Millionärin Spaziergänger finden Leiche nahe Hamburg

Am Montagmorgen haben Spaziergänger in einem Waldstück in Seevetal bei Hamburg eine Leiche gefunden. Die Staatsanwaltschaft Aurich geht davon aus, dass es sich dabei um die vermisste Millionärin Gerda Basse aus aus Jemgum im Landkreis Leer handeln könne. Dies berichten der NDR und die "Ostfriesen-Zeitung".

Eine Obduktion steht allerdings noch aus. Mit ersten Ergebnissen werde im Laufe des Nachmittags gerechnet, hieß es.

Die 66-jährigen Millionärin Gerda Basse war seit vergangenem Oktober vermisst worden. Die Polizei geht davon aus, dass sie getötet wurde. Im November war ein 55-Jähriger festgenommen worden, der seitdem in Untersuchungshaft sitzt. Der Mann soll in der Villa von Basse zur Miete gewohnt haben.