Vermisster Einjähriger Polizei geht von Tötungsdelikt aus - Mutter festgenommen

Seit Montag wird ein einjähriger Junge aus dem thüringischen Bad Salzungen vermisst. Jetzt hat die Polizei die Mutter des Kindes festgenommen. Man gehe davon aus, dass der Junge getötet wurde, so die Polizei.

Polizei und Feuerwehr hatten das Kind gesucht. Eine Bekannte der Mutter hatte die Polizei informiert, weil die Frau völlig verstört gewesen sei. Kurz nach Mitternacht war die Suche nach dem Vermissten wegen der Witterung und schlechter Sichtverhältnisse abgebrochen worden.

Jetzt soll die Suche fortgesetzt werden. Man wolle gegen neun Uhr beginnen, sagte eine Polizeisprecherin in Suhl. Es werde weiter in und an der Werra nach dem Jungen gesucht. Es würden erneut Boote und Taucher eingesetzt. Je nach Wetterlage könne auch ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.