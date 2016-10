Die Polizei in Nordrhein-Westfalen hat die Mutter eines Fünfjährigen und ihren Lebensgefährten festgenommen, weil sie im Verdacht stehen, den Jungen getötet zu haben. Die Obduktion habe ergeben, dass der Junge gewaltsam getötet worden sei, teilte die Polizei mit.

Den Angaben zufolge war der Fünfjährige am Sonntagmorgen in Viersen bei Mönchengladbach vom Lebensgefährten der Mutter leblos in seinem Bett gefunden worden. Rettungskräfte versuchten demnach, das Kind zu reanimieren und brachten es in ein Krankenhaus. Dort starb es.

Der "Rheinischen Post" sagte der Großvater des Jungen, dass die Mutter und ihr Partner versucht hätten, den an Atemnot leidenden Fünfjährigen wiederzubeleben. Angesichts der Festnahme sei der Großvater nun fassungslos, berichtet die Zeitung. Die Polizei in Mönchengladbach kommentierte die Angaben des Mannes nicht.