Nach einem tödlichen Messerangriff auf eine 15-Jährige in einem Park in Viersen hat sich ein möglicher Tatverdächtiger auf einer Polizeiwache gestellt. Der 25-Jährige habe sich zuvor bei der Fahndung nach dem mutmaßlichen Täter einer Polizeikontrolle entzogen, teilten die Ermittler mit.

Er sei polizeilich bekannt und seine mögliche Tatbeteiligung wird derzeit geprüft. Bei dem Todesopfer handelt es sich laut Polizei um eine 15-jährige Jugendliche aus Viersen.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) zeigte sich bestürzt über die Tat: "Es ist erschreckend, was heute Mittag in Viersen passiert ist", sagte er. "Dass eine junge Frau in einem öffentlichen Park tödlich verletzt wurde, macht mich tief betroffen."