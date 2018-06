Tödlicher Angriff in Viersen Polizei fahndet nach Messerstecher

Nach einem Messerangriff ist eine junge Frau in Viersen gestorben. Laut Polizei wurde sie am Mittag in einem Park der nordrhein-westfälischen Stadt verletzt. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, wo es kurz darauf starb.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem Täter und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Eine Mordkommission ermittelt.