Drei Tote in Villingendorf Polizei weitet Fahndung nach Vater aus

Im baden-württembergischen Villingendorf soll ein 40-Jähriger seinen sechs Jahre alten Sohn, den neuen Lebensgefährten seiner Ex und dessen Cousine erschossen haben. Die Mutter des getöteten Jungen flüchtete zu einer Nachbarin. Auch ein dreijähriges Mädchen überlebte die Bluttat.

Die Polizei sucht mit einem Großaufgebot nach dem mutmaßlichen Täter Drazen Dakic. Neben dem Nachbarbundesland Bayern sind laut Polizei auch die Behörden in Österreich, Frankreich und der Schweiz in die Fahndung nach dem Flüchtigen eingebunden.

Unvermittelt habe der Todesschütze am Donnerstagabend das Feuer auf seine Opfer eröffnet, so die Polizei. "Die Personen dürften keinerlei Chancen gehabt haben, dem zu entkommen." Dabei soll er eine Langfeuerwaffe benutzt haben, die wohl aus Beständen der ehemaligen jugoslawischen Armee stammt. Die Polizei geht davon aus, dass er die Waffe noch bei sich führt.

Polizeipräsidium Tuttlingen Fahndungsfoto Drazen Dakic

Der 40-jährige Kroate Dakic soll zunächst mit einem Kleinwagen geflohen sein. Mittlerweile sei das mutmaßliche Fluchtfahrzeug in der Gemeinde Herrenzimmern gefunden worden, sagte Ermittlungsleiter Rolf Straub. Das sei nun der Fahndungsschwerpunkt.

Der mutmaßliche Todesschütze ist der Polizei bekannt. Er sei wegen Körperverletzungsdelikten und Bedrohungsdelikten vorbelastet, hieß es. Zu Haftstrafen sei er aber nicht verurteilt worden. Gesucht wurde auch in einem Wald in der Nähe des Tatorts. Dort sollen in den frühen Morgenstunden ebenfalls Schüsse gehört worden sein. Ein Hubschrauber kreiste über dem Ort.

Der sechsjährige Junge war erst wenige Stunden vor der Tat eingeschult worden. Die Mutter und ihr Sohn lebten nach Angaben der Gemeinde erst seit März 2017 in dem Ort in einer Einliegerwohnung. Der Besitzer des Hauses soll derzeit im Ausland sein.