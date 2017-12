Berüchtigter Mafioso Vincent Asaro muss ins Gefängnis

Der Mafioso Vincent Asaro ist zu einer Haftstrafe von acht Jahren verurteilt worden. Richterin Allyne Ross sprach ihn für eine Tat aus dem Jahr 2012 schuldig. Asaro befahl zwei Untergebenen, das Auto eines Mannes anzuzünden, der ihn bei einer Autofahrt durch Queens geschnitten habe, wie die New York Times berichtet.

Die Tat ist eine Kleinigkeit, im Vergleich mit den Dingen, die Asaro sonst noch getan haben soll. Ihm wurde Mord und Erpressung vorgeworfen - und er soll beim Lufthansa-Raub dabei gewesen sein. Die Tat gilt als einer der spektakulärsten Überfälle der US-Geschichte.

Mehrere bewaffnete Männer überwältigten im Dezember 1978 Angestellte des Kennedy-Flughafens in New York. Sie überfielen den Tresorraum und raubten binnen einer Stunde Bargeld und Schmuckstücke im Wert von rund sechs Millionen Dollar. Der Raub auf dem JFK-Airport ist auch Teil des oscarprämierten Films "GoodFellas - Drei Jahrzehnte in der Mafia" von Martin Scorsese.

Asaro wurde in einem Prozess um den Raub von einer Jury freigesprochen - den Vorsitz hatte damals dieselbe Richterin, Allyne Ross, die ihn jetzt für Brandstiftung verurteilte. Das Strafmaß ist doppelt so hoch wie für solche Taten vorgehsehen. Ross sagte laut "New York Times", dass sie die die Verbrechen beim Lufthansa-Raub berücksichtigt habe. Eine Staatsanwältin sagte, Asaro habe die Strafe für "ein Leben brutalen kriminellen Treibens" bekommen.

Asaro reagierte entrüstet auf das Urteil. Es sei eine "Todesstrafe", sagte der 82-Jährige. Seine Anwältin verwies auf die schlechte Gesundheit ihres Mandanten, er leide an Hepatitis C, Bluthochdruck und Herzproblemen. Sie sagte vor dem Urteil, dass es das "amerikanische Rechtssystem auf den Kopf stelle würde", wenn Asaro für eine Tat verurteilt würde, die eine Jury als nicht nachweisbar eingeordnet hatte, hieß in dem Zeitungsbericht.

Richterin Ross argumentierte demnach, die aktuelle Tat zeige, dass Asaro noch immer über einen "explosiven Charakter" habe und das "Verlangen, Rache zu verüben" verspüre.

Auch die Brandstiftung ist wie so vieles im Leben Asaros filmreif. Nach Angaben der "New York Times" wurde der Mafioso im April 2012 an einer Ampel in Queens geschnitten. Danach habe er das Kennzeichen einem anderen Gangster gegeben, der Zugang zu Polizeidatenbanken habe. Einen Tag später gingen demnach zwei Untergebene Asaros zu dem Haus des Mannes, schütteten Benzin über das Auto und zündeten es an.

Für die Tat entschuldigte sich der Angeklagte. Es tue ihm schrecklich leid, es sei eine dumme Sache gewesen. "Es ist irgendwie aus dem Ruder gelaufen", sagte vor Gericht.