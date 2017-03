Erzwungene Geständnisse Gouverneur von Virginia begnadigt "Norfolk Four"

Der Fall hatte in den USA für großes Aufsehen gesorgt. 1999 waren Eric Wilson, Danial Williams, Joseph Dick und Derek Tice für die Vergewaltigung und den Mord an Michelle Moore-Bosko schuldig gesprochen worden. Das Urteil war umstritten, weil es keinerlei Beweise dafür gab, dass sie das Verbrechen begangen hatten. Es gab lediglich die Geständnisse der sogenannten "Norfolk Four" - diese waren jedoch in den Verhören von der Polizei erzwungen worden wie sich später herausstellte.

Dutzende frühere FBI-Agenten, ehemalige Staatsanwälte und auch Krimiautor John Grisham hatten die These unterstützt, dass die vier früheren Seeleute unschuldig seien.

Nun hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Virginia, Terry McAuliffe, alle vier vollständig begnadigt und damit den jahrelangen Kampf der Männer beendet, komplett von den Verurteilungen befreit zu werden.

"Der Gouverneur hat uns unsere Leben zurückgegeben", sagte Wilson. "20 Jahre haben uns diese falschen Verurteilungen verfolgt und uns und unseren Familien viele Schmerzen, viele Schwierigkeiten und Stress bereitet." Nun wollten sie nach vorne blicken und ihre Leben und ihr Ansehen wieder aufbauen, so Wilson. Einer der Anwälte der Männer sagte, sie hätten nun Anspruch auf eine Kompensation durch den Bundesstaat Virginia.

Ermittler drohten mit Todesstrafe

Der Name "Norfolk Four" entstand, weil die vier Seeleute auf dem Navy-Stützpunkt in Norfolk stationiert waren. Sie waren beschuldigt worden, Moore-Bosko am 8. Juli 1997 vergewaltigt und ermordet zu haben. Wilson war dabei zunächst der Hauptverdächtige, nachdem eine Nachbarin ausgesagt hatte, er sei von Moore-Bosko besessen gewesen.

Die Ermittler der Polizei argumentierten damals, dass die Männer Moore-Bosko vergewaltigt und dann abwechselnd mit einem Messer auf sie eingestochen hätten, während ihr Mann auf See war. Es gab dafür jedoch keinerlei Sachbeweise, sondern lediglich die erzwungenen Geständnisse der vier Männer. 1999 wurden sie schuldig gesprochen worden, Tice, Williams und Dick wurden zu mindestens einmal lebenslänglich verurteilt, Wilson zu achteinhalb Jahren Gefängnis.

Außerdem wurde ein fünfter Mann, Omar Ballard, in dem Fall ebenfalls zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt. Er ist der einzige, dessen DNA am Tatort gefunden wurde. Er gestand, die Tat alleine begangen zu haben.

Vor zwei Jahren sagte Williams aus, er habe ein Geständnis abgegeben, weil ihm mit der Todesstrafe gedroht worden war und er nach einem elfstündigen Verhör "nicht mehr konnte". Auch Tice und Dick sagten, ihnen sei mit der Todesstrafe gedroht worden.

Damalige Ermittler sitzt mittlerweile im Gefängnis

2009 waren Williams, Dick und Tice bereits vorbehaltlich vom damaligen Gouverneur Tim Kaine begnadigt worden und daraufhin aus dem Gefängnis entlassen worden. Ein Bundesrichter nahm Williams' und Dicks Verurteilungen zurück, in seinem damaligen Urteil sagte er, kein zurechnungsfähiger Mensch könnte sie schuldig sprechen. Tices Verurteilung wurde ebenfalls 2009 zurückgenommen.

Wilson, der nur für Vergewaltigung verurteilt worden war, aber nicht für Mord, hatte seine Strafe zu diesem Zeitpunkt schon abgesessen. Deshalb wurde sein Antrag, auch seine Verurteilung zu streichen, nicht angenommen. Erst jetzt, durch die vollständige Begnadigung, gelten alle vier Männer auch juristisch als unschuldig.

Der zuständige Kriminalpolizist, der die Männer damals befragt hatte, sitzt hingegen im Gefängnis. Er wurde 2011 wegen versuchter Erpressung und dem Belügen des FBIs in anderen Fällen zu zwölf Jahren Haft verurteilt. Unter anderem hat er zehntausende Dollar von Drogendealer genommen und ihnen im Gegenzug dabei geholfen, ein milderes Urteil vor Gericht zu bekommen.