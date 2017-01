Niedersachsen Unbekannter schießt von Motorrad auf 46-Jährigen

Ein 46 Jahre alter Mann ist im niedersächsischen Visselhövede auf offener Straße angeschossen und lebensgefährlich verletzt worden. Zeugen hätten beobachtet, wie sich dem Mann zwei Personen auf einem Motorrad genähert hätten. Einer der beiden habe vor einer Grundschule mehrere Schüsse auf den 46-Jährigen abgegeben, teilte die Polizei mit.

Zeugenaussagen zufolge näherte sich das Motorrad dem Opfer gegen 11 Uhr, die Täter schossen dann auf Höhe der Schule in der etwa 50 Kilometer östlich von Bremen gelegenen Kleinstadt mehrmals auf den Mann. Anschließend seien die Personen auf dem Motorrad mit Hannoveraner Kennzeichen auf der Landstraße 171 in Richtung Neuenkirchen geflüchtet. Das Opfer kam in eine Klinik, wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt.

Berichte, wonach ein Schuss in eine Scheibe des Lehrerzimmers der Schule eingeschlagen sein soll, bestätigte ein Sprecher der Polizei nicht; dazu lägen ihm bislang keine Informationen vor. Weitere Verletzte gab es den Berichten nach nicht, auch der Schulunterricht lief trotz des Vorfalls demnach normal weiter.

Die Fahndung nach den Tätern läuft. Sie hätten eine auffällig rote Oberbekleidung getragen. Über den Hintergrund der Tat gibt es derzeit noch keine Erkenntnisse.