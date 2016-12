Niederrhein Polizei stellt mutmaßliche Bombenbauer

Die Polizei hat im niederrheinischen Voerde zwei mutmaßliche Bombenbauer gestellt. Nach der Festnahme eines 51-Jährigen in der vergangenen Woche hat die Polizei auch bei einem zweiten Mann einen Sprengsatz gefunden. Er sei von dem in Untersuchungshaft sitzenden ersten Verdächtigen belastet worden, teilte die Duisburger Polizei mit.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des 36-Jährigen sei eine selbst hergestellte Rohrbombe sichergestellt worden. Zudem fanden die Beamten scharfe Munition sowie eine geringe Menge Amphetamine. Der 36-Jährige konnte nach seiner Vernehmung wieder nach Hause gehen.

Nach einem anonymen Hinweis hatte die Polizei in der vergangenen Woche die Wohnung des inzwischen verhafteten 51-Jährigen durchsucht. Dabei fanden die Beamten ein Sturmgewehr, selbstgebaute Sprengsätze sowie Chemikalien zur Herstellung von Sprengkörpern. Ermittelt wird wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Gefährliche Plastiktüte, verdächtiges Rohr

In einer Vernehmung habe der 51-jährige Verdächtige davon berichtet, Sprengsätze im Freien zur Explosion gebracht zu haben, sagte ein Polizeisprecher am Montag. Wie viele Sprengsätze der Mann hergestellt hat, sei noch unklar. Die Ermittler erhoffen sich neue Erkenntnisse anhand von zwei Computern, die sichergestellt wurden.

Der Festgenommene wollte nach eigenen Angaben niemandem schaden, wie die "Rheinische Post" berichtet. In seiner ersten Aussage habe er laut Polizei davon gesprochen, dass er Spaß am "Knallerbauen" habe und schon mehrfach Sprengkörper zur Explosion gebracht habe. Dabei will er stets darauf geachtet haben, keine Menschen zu gefährden.

Die Ermittler gehen davon aus, dass auch eine Plastiktüte mit vier Brand- und Sprengvorrichtungen, die ein Angler im Wesel-Datteln-Kanal aus dem Wasser fischte, von dem Verdächtigen stammt. Nachdem in dem Gewässer erneut nach verdächtigen Gegenständen gesucht wurde, fanden Ermittler ein Plastikrohr, das nun auf Rückstände untersucht wird.