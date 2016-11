Todesfälle durch Schusswaffen Viel mehr Suizide als Morde

Statista, SPIEGEL ONLINE

Die Zahl der Todesfälle durch Waffengewalt ist in den USA enorm hoch, immer wieder schockieren sogenannte Shootings mit vielen Toten die Öffentlichkeit. Allerdings gerät bei diesen aufsehenerregenden Fällen ein Fakt in den Hintergrund: Von den durchschnittlich rund 33.000 jährlichen Todesfällen durch Schusswaffen sind zwei Drittel Suizide.

Die entsprechenden Daten hat das Internetportal FiveThirtyEight gesammelt, der Hauptsatz stammt vom US-Gesundheitsamt. Um die Waffengewalt zu dokumentieren, flossen Erhebungen aus den Jahren 2012 bis 2014 für alle 50 US-Bundesstaaten und den District of Columbia ein.

Vor allem Männer greifen demnach in den Vereinigten Staaten zu Schusswaffen, um sich das Leben zu nehmen (etwa 85 Prozent der Fälle); mehr als die Hälfte der Betroffenen ist älter als 45 Jahre.

Zum Vergleich: Der vorsätzlichen Selbstbeschädigung durch Feuerwaffen, wie es in der Gesundheitsberichterstattung des Bundes heißt, fielen 2014 in Deutschland 517 Menschen zum Opfer. Pro Einwohner fällt der Wert in den USA damit mehr als zehnmal so hoch aus.

Knapp 12.000 Menschen werden in den USA jährlich mit einer Schusswaffe ermordet, wie die Infografik der Woche von Statista und SPIEGEL ONLINE zeigt. Mehr als die Hälfte der Opfer sind junge Männer zwischen 15 und 34 Jahren, von denen wiederum zwei Drittel Afroamerikaner sind.

Frauen werden deutlich weniger oft Opfer eines Mordes mit einer Schusswaffe: Etwa 1700 Frauen ab 15 Jahren werden pro Jahr in den USA erschossen - viele der Fälle stehen im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt.

Die Zahl der Toten durch Terrorismus und Amokläufe, die zu den Mordfällen gerechnet werden, beläuft sich zusammen auf etwa 80 pro Jahr. Der Rest sind Unfälle (550) sowie ungeklärte oder nicht eindeutig zuzuordnende Fälle (270). Laut US-Gesundheitsamt sterben zudem jährlich etwa 50 Ausländer durch Schusswaffen. In der offiziellen Statistik werden diese Fälle jedoch nicht erfasst.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Hier finden Sie - auch anonyme - Hilfsangebote in vermeintlich ausweglosen Lebenslagen. Per Telefon, Chat, E-Mail oder im persönlichen Gespräch.

