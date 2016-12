Waldbrände in Tennessee Zwei Jugendliche wegen Verdachts auf Brandstiftung festgenommen

Nach den verheerenden Waldbränden im US-Bundesstaat Tennessee mit 14 Toten haben Ermittler zwei Jugendliche unter dem dringenden Tatverdacht der Brandstiftung festgenommen. Das genaue Alter der beiden nannten die Behördenvertreter bei einer Pressekonferenz zu dem Fall nicht mit. Sie sollen zwar aus Tennessee, nicht aber aus der Gegend stammen, in der das Feuer ausbrach.

Die Brände waren vergangene Woche im Nationalpark Great Smoky Mountains ausgebrochen und hatten sich wegen starker Winde sehr schnell verbreitet. Die Feuerwehr hatte früh erklärt, das Feuer sei von Menschen verursacht worden.

Insgesamt standen rund 70 Quadratkilometer Land in Flammen. Mindestens 140 Menschen wurden verletzt, mehr als 14.500 Einwohner und Besucher mussten in Sicherheit gebracht werden. "Wir versprechen, dass wir alles in unserer Macht stehende tun werden, um denjenigen Gewissheit zu verschaffen, die so viel verloren haben", sagte der Chef der Untersuchungsbehörde in Tennessee, Mark Gwyn.

Die beiden Teenager seien nun in einer Jugendhaftanstalt. Binnen 72 Stunden sollen sie einem Richter vorgeführt werden. Nähere Details zu ihnen gaben die Behörden aus Gründen des Jugendschutzes nicht bekannt.