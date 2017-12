kurz & krass Polizei unterbindet Schäferstündchen auf Kirchenempore

Ein nackter Mann in einer Kirche: Polizisten in Baden-Württemberg gingen diesem Hinweis nach - und fanden eine ziemlich eindeutige Situation vor.

Die Beamten trafen auf der Empore ein Paar im Alter von 29 und 27 Jahren an. "Tatsächlich war der Mann nackt und hatte sich auch schon für den Geschlechtsakt vorbereitet", hieß es im Polizeibericht. Die Beamten wiesen das angetrunkene Paar an, sich anzuziehen und die Kirche in Waldshut-Tiengen zu verlassen.

Wie sich später herausstellte, war das Pärchen nur kurz zuvor am Donnerstagmittag in der örtlichen Krankenhauskirche bei sexuellen Handlungen angetroffen worden. Ein Angestellter der Klinik forderte die beiden auf, die Kapelle sofort zu verlassen. Sie müssen nun mit einer Anzeige und einer Geldbuße rechnen.