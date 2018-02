Waren an der Müritz Frau in Anwaltskanzlei erschossen

In Waren an der Müritz fahndet die Polizei nach einer unbekannten Person, die eine Frau erschossen haben soll. Die Ermittler fanden die Leiche in einer Anwaltskanzlei in der Stadt in Mecklenburg-Vorpommern.

Wahrscheinlich handele es sich um die dort ansässige Rechtsanwältin, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Endgültige Klarheit zur Identität und zur Todesursache werde nach der Obduktion erwartet.

Am Mittag hatten Mitarbeiter eines Versicherungsbüros im Erdgeschoss des Geschäftshauses laut den Ermittlern drei Schüsse gehört und die Polizei alarmiert. Sie sahen einen Mann fliehen.

An der Suche nach dem mutmaßlichen Täter beteiligen sich zahlreiche Beamte und die Hubschrauberstaffel. Für die Bevölkerung sehe die Polizei keine Gefahr. Es handele sich nicht um einen Amoklauf, sagte eine Sprecherin.