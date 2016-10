Familientragödie bei Hamburg Vater soll eigene Kinder ertränkt haben

In Wedel bei Hamburg soll ein Familienvater seine beiden kleinen Kinder getötet haben. "Hintergrund der grausamen Tat dürften familiäre Probleme gewesen sein", teilte die Polizei mit. Dem Ergebnis der Obduktion zufolge wurden das fünfjährige Mädchen und sein zwei Jahre alter Bruder vermutlich bereits am Samstag ertränkt.

Die Kinder waren am Sonntag in ihrem Elternhaus in Wedel tot gefunden worden. Der 49 Jahre alte Vater hatte sich am Sonntag im benachbarten Hamburger Stadtteil Rissen das Leben genommen. Von der 37-jährigen Mutter fehle weiter jede Spur, erklärten die Ermittler. Sie schließen nicht aus, dass auch die aus Bolivien stammende Frau einer Straftat zum Opfer gefallen ist.

Die Frau ist seit Tagen verschwunden, ihr Handy abgeschaltet. Die 37-Jährige soll früher bei einem Hamburger Technologieunternehmen gearbeitet und zuletzt Spanischkurse in Wedel gegeben haben. Trotz aller Bemühungen sei sie bisher unauffindbar, teilte die Polizei in Itzehoe mit. Die Suche gehe unter Hochdruck weiter.

Die Großeltern der getöteten Kinder sollen am Sonntag einen Notruf abgesetzt haben, weil sie sich Sorgen um die Familie machten. Als die Beamten das Einfamilienhaus überprüften, fanden sie dort die Leichen der Kinder. "Es spricht alles für ein Tötungsdelikt", sagte am Wochenende ein Sprecher der Polizei und sprach von einer Familientragödie.