Prozess zum Wehrhahn-Anschlag Der Kronzeuge schweigt

Verübte Ralf S. den Bombenanschlag in Düsseldorf-Wehrhahn? In der U-Haft soll er Holger P. die Tat gestanden haben. Vor Gericht will der Zeuge aber nichts sagen - und muss nun in Beugehaft.

DPA Angeklagter im Landgericht Düsseldorf (Archivfoto)