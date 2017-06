Weilheim in Bayern Brandanschlag auf Polizeiwache in Weilheim

Unbekannte haben mit einem Brandsatz einen Anschlag auf ein Polizei-Gebäude in Oberbayern verübt. Eine Fensterscheibe zersprang, wie die Polizei mitteilte. Beamte hätten die Flammen an der Fassade gelöscht.

Im Inneren des Gebäudes in Weilheim, südwestlich von München, brannte es demnach nicht. Die Hintergründe der Tat in der Nacht auf Dienstag sind noch unklar.

Bereits am Samstag waren in Oberbayern Polizisten bei einer Personenkontrolle in Rosenheim attackiert worden. Ein unbeteiligter Passant würgte einen der Streifenbeamten und schlug ihn.

Polizeipräsident Robert Kopp äußerte sich in einer Stellungnahme besorgt: "Die Intensität der Gewalt gegen Polizeibeamte, wie sie in Rosenheim und Weilheim geschehen ist, ist alarmierend. (...) Wir müssen die schützen, die uns schützen."