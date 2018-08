Ein frei laufender Rottweiler hat in einem Waldstück im nordrhein-westfälischen Wesel einen zehnjährigen Jungen angefallen und schwer verletzt. Der Halter habe den Hund später wieder von dem Kind wegziehen können, berichtete die Polizei.

Der Junge erlitt demzufolge erhebliche Bisswunden an einem Oberschenkel und kam in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Das Kind war zum Zeitpunkt der Attacke am frühen Donnerstagabend mit seinem Vater in dem Wald unterwegs.

Polizisten entzogen dem 27-jährigen Halter in Absprache mit dem Ordnungsamt den Rottweiler. Das Tier wurde in einer Einrichtung untergebracht. Die zuständigen Behörden wollen nun prüfen, wie es mit dem Hund weitergeht.