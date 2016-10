Rheinland Molotow-Anschlag auf islamischen Kulturverein

Ein türkisch-islamischer Kulturverein ist am Wochenende Ziel eines Brandanschlags geworden. Der oder die Täter warfen laut Polizei am späten Samstagabend einen Molotowcocktail gegen die Fassade des Gebäudes in der Stadt Wesel. Der entflammte Brandsatz prallte von der Hauswand ab und wurde auf dem Gehweg von einer Zeugin gelöscht.

Nach Angaben der Ermittler ist der Kulturverein im Erdgeschoss des Gebäudes untergebracht, die oberen Etagen werden bewohnt. Zur Tatzeit befand sich niemand in den Räumen des Vereins. In dem Fall ermittelt nun der Staatsschutz der Polizei in Duisburg.

Der Grünen-Bundestagsabgeordnete Volker Beck verurteilte den Brandanschlag. "Noch ist es zu früh, um den Anschlag einzuordnen. Wir wissen nicht, wer und was dahinter steckt", erklärte der migrations- und religionspolitische Sprecher der Grünen-Bundestagsfraktion. "Aber die Muslime in Deutschland sollen wissen: Wir verurteilen jeden Angriff auf ihre Religionsfreiheit."