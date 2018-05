Wien Vermisstes siebenjähriges Mädchen wurde erstochen

Mit einem Stich in den Hals ist ein siebenjähriges Mädchen in Wien getötet worden. Das habe die Obduktion ergeben, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Leiche des Kindes war am Samstag in einem Müllcontainer gefunden worden.

Das Mädchen war am Freitagnachmittag vom Spielplatz einer Wohnhausanlage im Nordwesten der Stadt verschwunden, in der es mit seiner Mutter lebte. Noch am selben Tag, kurz vor Mitternacht, meldete ein Angehöriger das Mädchen als vermisst. Nach dem Kind wurde noch in derselben Nacht gesucht, unter anderem in den Kellern der Wohnhausanlage.

"Das Mädchen ist identifiziert", sagte eine Polizeisprecherin. Die Ermittlungen liefen laut Polizei auf Hochtouren. Die Vernehmung von Zeugen und Angehörigen des Mädchens und die Auswertung der Spuren dauerten an. Aus ermittlungstechnischen Gründen machten die Ermittler keine näheren Angaben.

Der Fundort der Leiche befindet sich nur wenige Meter vom Spielplatz entfernt, auf dem das Mädchen zuletzt gesehen wurde.