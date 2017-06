Wiesbaden Drei Festnahmen nach tödlicher Messerstecherei

Zwei Gruppen von Jugendlichen gerieten in der Nacht zum Sonntag im Zentrum von Wiesbaden in Streit. Der Konflikt eskalierte, ein 19-Jähriger wurde mit einem Messer getötet, zwei weitere junge Männer erlitten Verletzungen.

Jetzt erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft in der hessischen Landeshauptstadt, drei Tatverdächtige seien festgenommen worden. Zwei Männer im Alter von 22 und 23 Jahren wurden demnach bereits am Sonntag festgenommen. Ein weiterer 22-Jähriger stellte sich am Montag auf einer Polizeiwache.

Bei den Tatverdächtigen handele es sich um mutmaßliche Mitglieder einer der streitenden Gruppen. Die verletzten Männer gehörten zu der anderen Gruppe. Der Hintergrund für die Tat ist noch unklar. Im Tagesverlauf soll entschieden werden, ob die Festgenommenen in Untersuchungshaft genommen werden.