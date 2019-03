Wiesbaden Ali B. zeigt Prozessbeteiligten Leichenfundort im Fall Susanna

Rund 30 Prozessbeteiligte haben sich im Wiesbadener Stadtteil Erbenheim die mutmaßlichen Tatorte im Fall der getöteten Susanna F. angeschaut. Der Angeklagte Ali B. zeigte am Tatort, wo er mit der 14-Jährigen in der Nacht ihres Todes war.

Bei dem Ortstermin des Wiesbadener Landgerichts ging der 22 Jahre alte irakische Flüchtling mit dem Vorsitzenden Richter und weiteren Prozessbeteiligten die Strecke in der Nähe einer Bahnlinie ab. Dort soll es erst zum Geschlechtsverkehr mit Susanna gekommen sein, danach soll Ali B. die 14-Jährige umgebracht haben.

Die Gruppe um Richter Jürgen Bonk begutachtete gemeinsam mit dem Angeklagten Ali B. mehrere Orte in der Nähe von Bahngleisen und einer Autobahn. Die Mutter von Susanna blieb dem Termin fern.

Polizisten waren mit Hunden vor Ort

Der Ortstermin fand unter hohen Sicherheitsvorkehrungen statt. Ali B. war in Handschellen vor Ort und wurde während der gesamten Zeit von Polizisten festgehalten. Mehrere Beamte sicherten auch mit Hunden das Gebiet ab.

Die Leiche des Mädchens war am 6. Juni 2018 in einem Erdloch neben der Bahnstrecke in der Nähe des Wiesbadener Stadtteils Erbenheim gefunden worden. Ali B. wird vorgeworfen, Susanna im Mai vergangenen Jahres vergewaltigt und ermordet zu haben. Im gleichen Strafverfahren muss sich der 22-Jährige wegen schweren Raubes verantworten. Er hatte den Mord an der 14-Jährigen bereits gestanden. Den Vorwurf der Vergewaltigung wies er jedoch zurück.

Er ist zudem in einem weiteren Verfahren wegen der Vergewaltigung einer Elfjährigen angeklagt. Dieser Prozess findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.