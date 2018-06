Wiesbaden Vermisste Susanna ist tot - Verdächtiger setzte sich offenbar in den Irak ab

Dieser Text wird laufend aktualisiert.

Bei der in Wiesbaden gefundenen Leiche handelt es sich um die vermisste 14-jährige Susanna F. aus Mainz. Sie wurde nach derzeitigem Ermittlungsstand vergewaltigt und dann umgebracht, teilte die Polizei mit.

Wie die Wiesbadener Staatsanwaltschaft auf einer Pressekonferenz mitteilte, gibt es zwei Beschuldigte, einen 20 Jahre alten Iraker und einen 35 Jahre alten türkischen Staatsangehörigen. Der 35-Jährige sei festgenommen worden, der 20-jährige Ali Bashar sei auf der Flucht. Beide lebten in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden.

Die Ermittler fahnden öffentlich nach dem Verdächtigen. Das Fahndungsbild zeigt einen jungen Mann mit Dreitagebart, der Jeans und eine weiße Jacke trägt. Er ist laut Polizei vermutlich am vergangenen Donnerstag mit seiner gesamten Familie überhastet abgereist. Die Familie aus Vater, Mutter und sechs Kindern habe zuletzt in einer Flüchtlingsunterkunft in Wiesbaden-Erbenheim gelebt.

DPA/ Polizei Wiesbaden Fahndungsfoto von Ali Bashar

Susanna F. war am 22. Mai mit Freunden in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs gewesen und abends nicht wie abgesprochen nach Hause zurückgekommen.