Wiesbaden Unbekannte lösen Radmuttern von parkendem Rettungswagen

An einem Rettungswagen haben Unbekannte nach Polizeiangaben die Radmuttern gelöst, während die Sanitäter im Einsatz waren. Der Wagen habe unbeaufsichtigt vor der Tiefgarage eines Wohnhauses in Wiesbaden gestanden. Diese Zeit nutzten der oder die Täter demnach, um zwei Schrauben an einem Vorderrad verschwinden zu lassen. Eine dritte sei lose gewesen.

Dass mit ihrem Wagen etwas nicht stimmte, bemerkten die Sanitäter demnach auf der Fahrt ins Krankenhaus. Sie hätten ein ungewöhnliches Klackern gehört und den Wagen gestoppt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kamen zur Hilfe und brachten zwei neue Radmuttern. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.