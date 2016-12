Attacke nach Facebook-Mathestreit Messerstecher zu sechseinhalb Jahren Haft verurteilt

Es ging um ein Matherätsel auf Facebook - am Ende lag ein 19-Jähriger lebensgefährlich verletzt am Boden: Ein 29-Jähriger aus Schwerin muss lange in Haft, weil er einen Bekannten niedergestochen hat.