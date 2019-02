Wuppertal Mann stirbt auf offener Straße - Retter rücken in Schutzanzügen an

Die Polizei in Wuppertal ermittelt in einem offenbar rätselhaften Fall: Auf offener Straße kam ein Mann ums Leben, er hatte viel Blut verloren. Die Feuerwehr rückte in speziellen Schutzanzügen an.