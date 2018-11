Wuppertal Unternehmerpaar erdrosselt - lebenslange Haft für Enkel

Im Prozess zum gewaltsamen Tod eines vermögenden Wuppertaler Unternehmerpaares ist das Urteil gefallen: Das Landgericht Wuppertal hat den Enkel von Enno und Christa Springmann zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Zudem wurde die besondere Schwere der Schuld des 27-Jährigen festgestellt, was eine vorzeitige Haftentlassung nach 15 Jahren quasi ausschließt.

Das Gericht verurteilte ihn wegen Mordes an seiner Großmutter und Totschlags an seinem Großvater. Ein mitangeklagter Geschäftspartner des Enkels wurde dagegen überraschend freigesprochen. Beide nahmen das Urteil regungslos hin, während die Mutter des 27-Jährigen in Tränen ausbrach und rief: "Das können sie nicht machen." Die Verteidiger hatten Freisprüche für beide Angeklagte beantragt.

Der Enkel hatte seinen 91 Jahre alten Großvater und seine 88 Jahre alte Großmutter laut Urteil am 19. März 2017 in ihrer Wuppertaler Villa niedergeschlagen und erdrosselt. Die angesehenen Kunstmäzene hatten es mit einem Maschinenbau-Unternehmen zu einem Vermögen in zweistelliger Millionenhöhe gebracht. Der Täter sei ein Mensch, dem die Opfer "eigentlich nur Gutes getan haben", sagte der Vorsitzende Richter Robert Bertling. Ein solches Verfahren habe er in seinen 40 Richterjahren noch nicht erlebt.

Er "hinterging seine Großeltern über Jahre"

Der 27-Jährige hatte den Großeltern demnach vorgegaukelt, fleißig zu studieren, stattdessen aber ihre großzügigen Zuwendungen verprasst. Zuletzt sollen es 600.000 Euro in einem Jahr gewesen sein, die der Enkel auf den Kopf gehauen habe. Er "prahlte gern, glaubte etwas besonderes zu sein, definierte sich über Markenklamotten und später über sehr teure Autos", schilderte der Richter. Der Angeklagte "hinterging seine Großeltern über Jahre".

Doch dann war der Großvater ihm auf die Schliche gekommen. Es sei sehr wahrscheinlich, dass der 91-Jährige dem Enkel Konsequenzen angekündigt habe - nämlich den Geldhahn zuzudrehen. Aus Wut und Kränkung habe der Angeklagte in diesem Moment dem betagten Mann einen schweren Gegenstand auf den Kopf geschlagen - in Tötungsabsicht - und ihn erdrosselt.

"Wir nehmen Totschlag an, weil er direkt töten wollte. Es war kein geplanter Mord", sagte der Richter. Die Großmutter habe sterben müssen, damit sie ihren Enkel nicht wegen der Tötung des Großvaters belastet. Der Angeklagte "schlug ihr ein Mal wuchtig gegen die Stirn. Als er merkte, dass sie noch lebte, erdrosselte er auch sie."

Um einen Raubüberfall vorzutäuschen, habe der Enkel nach dem Verbrechen die Villa verwüstet. Doch am Tatort im Schlafzimmer des Großvaters wurden DNA-Spuren des mitangeklagten Geschäftspartners an einem Kissen entdeckt - und im Auto des Enkels Blutspuren der Großmutter.

Der Geschäftspartner des Enkels habe zwar Spuren am Tatort hinterlassen, möglicherweise aber nur beim Beseitigen der Tatwaffe geholfen, als die Eheleute bereits tot waren, sagte Richter Bertling. Es ist die günstigste Version für den 45-Jährigen, der damit, wenn das Urteil rechtskräftig wird, sogar Anspruch auf Entschädigung hat.

Anmerkung der Redaktion: Wir haben das Alter des Verurteilten korrigiert.