Vier Sioux in US-Haft "Ich habe alles erfunden"

Donovan Rouse nahm sich am 12. April 2017 das Leben. 23 Jahre hatte er gegen seinen Dämon gekämpft. Er hatte versucht, ihn im Alkohol zu ertränken. Er hatte sich die Pulsadern aufgeschnitten, Jahre später eine Schere in den Hals gerammt - und überlebt. An diesem grauen Sonntag betäubte er seinen Dämon für immer mit Tabletten.

Donovans Dämon hieß Schuld.

Als Neunjähriger hatte er geholfen, vier seiner Onkel hinter Gitter zu bringen. Die Yankton-Sioux Desmond und Jesse Rouse, Garfield Feather und Russell Hubbeling standen 1994 in South Dakota vor Gericht, weil sie Donovans Schwestern und Cousinen wiederholt brutal vergewaltigt haben sollen: fünf Mädchen, 20 Monate bis sieben Jahre alt.

Vor Gericht sagten die Kinder aus, die Männer hätten sie ans Bett gefesselt und sich an ihnen vergangen. Zwei Ärzte diagnostizierten vaginale und anale Verletzungen. Eine Therapeutin attestierte posttraumatischen Stress. Für die Jury war der Fall klar: Die vier Männer waren schuldig. Desmond Rouse wurde zu 32 Jahren Gefängnis verurteilt, sein Bruder Jesse zu 33 Jahren, Garfield Feather und Russel Hubbeling zu je 30 Jahren.

Alle vier beteuern bis heute ihre Unschuld. Im Oktober 1996 erklärten Donovan und seine Cousine Thrista, die Anschuldigungen gegen ihre Onkel erfunden zu haben. Alle Kinder, die aussagten, haben inzwischen widerrufen.

Es sei alles "eine große Lüge" gewesen, sagte Donovan.

Thrista sagte: "Sie hörten nicht auf, mir Fragen zu stellen, und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Also habe ich alles erfunden."

