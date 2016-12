Nach den Schüssen in einer Zürcher Moschee ist der mutmaßliche Täter offenbar tot. Die zuständige Kantonspolizei teilte via Twitter mit, der Täter sei ermittelt, die Fahndung eingestellt. Wie die "Neue Zürcher Zeitung" online berichtete, habe die Polizei auch bestätigt, dass eine tot aufgefundene Person in Zusammenhang mit den Schüssen stehe. Weitere Informationen soll es bei einer Pressekonferenz um 14 Uhr geben.

Die Hintergründe der Bluttat sind weiter unklar. Ein etwa 30-jähriger Unbekannter hatte am Montagabend im Gebetsraum eines Islamischen Zentrums wahllos auf mehrere Betende geschossen und drei Menschen verletzt. Die Männer im Alter von 30, 35 und 56 Jahren wurden ins Krankenhaus gebracht. Unter einer Brücke in der Nähe des Tatorts wurde kurz darauf die tote Person gefunden.