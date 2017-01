Kaiserslautern Besucherin in Museum eingeschlossen

Kunst hat etwas Kontemplatives. Man kann sich in Gemälden und Zeichnungen versenken und dabei ganz die Zeit vergessen. Bei einer Besucherin des Museums Pfalzgalerie hat diese Zeitverlorenheit nun riskante Ausmaße angenommen.

Die Ausstellungsobjekte des Hauses in Kaiserslautern, spezialisiert auf Malerei und Plastiken vom 19. bis 21. Jahrhundert, haben die Frau am Freitag offenbar so sehr in ihren Bann gezogen, dass sie überhaupt nicht mitbekommen hat, wie die Türen verschlossen wurden. Durch mehrere Notfalltüren, so die Behörden, sei die nicht ortskundige Kunstliebhaberin schließlich ins Freie gelangt und habe dann die Polizei informiert.

Das Museum Pfalzgalerie wurde anschließend wieder ordnungsgemäß abgeschlossen. Welches Gemälde oder welche Skulptur die Besucherin fasziniert hat, ist nicht bekannt.