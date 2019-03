Karlsruhe Straßenbahn und Lkw kollidieren - mindestens 19 Verletzte

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen sind in Karlsruhe mindestens vier Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensbedrohlich. Mindestens 15 Personen erlitten zudem leichte Verletzungen. Die Straßenbahn entgleiste. Es werde Stunden dauern, sie wieder auf die Schienen zu setzen, sagte eine Polizeisprecherin.

Details zum Unfallhergang konnte die Polizei nicht nennen. Der Schaden an der Straßenbahn belaufe sich auf knapp 500.000 Euro, der am Lastwagen auf etwa 100.000 Euro, teilte ein Sprecher mit.

DPA Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen in Karlsruhe

Unfälle dieser Art gab es in Karlsruhe schon mehrfach: Im Juni 2017 war ein Lastwagen in den Waggon einer Straßenbahn gekracht. Damals wurden neun Menschen verletzt. Auch im Juni 2018 ereignete sich ein ähnlicher Unfall in der zweitgrößten Stadt Baden-Württembergs.