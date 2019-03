Karneval in Köln Kostümierter Mann von Straßenbahn überrollt

Tödlicher Unfall an Karneval: In Köln ist ein 35-Jähriger in der Nacht zum Sonntag von einer Straßenbahn erfasst worden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des kostümierten Mannes feststellen. Das teilte die Polizei mit.

Demnach habe der Fahrer unverzüglich die Notbremse betätigt, nachdem er einen Menschen im Gleisbett liegen gesehen habe. Allerdings konnte er damit nicht verhindern, dass die Bahn den Mann erfasste.

Wie es zu dem Unfall kam und warum der 35-Jährige im Gleisbett lag, ist noch unklar. Bei dem Mann soll es sich laut Polizei um einen Karnevals-Touristen aus Bochum handeln.