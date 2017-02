Motivwagen für Rosenmontag So veräppelt der Karneval die Kanzlerin

In Köln sitzt Donald Trump als Neuling in der weltpolitischen Schulklasse, in Mainz trampelt der neue US-Präsident als Elefant durch den Porzellanladen: Die Motivwagen bei den Rosenmontagszügen der Karnevalshochburgen nehmen auch in diesem Jahr wieder die große Politik aufs Korn. Am Dienstag stellten die Karnevalisten in Köln und Mainz ihre Schmuckstücke für die Züge am 27. Februar vor.

Der Zug sei hochpolitisch, provokativ, aber auch kindgerecht, sagte Zugleiter Christoph Kuckelkorn bei der Präsentation in Köln. "Insofern ist für jeden etwas dabei." Ein Wagen etwa zeigt Trump, der als Neuling in eine Schulklasse kommt - und die Nuklear-Codes dabei hat. Abgesehen von Russlands Präsident Wladimir Putin will niemand neben ihm sitzen.

So wie der Trump-Wagen verfrachten viele Kölner Motive in diesem Jahr Politik in ein kindliches Umfeld wie die Schule. Oder sie drehen sich direkt um Kinderthemen wie Lern-Stress. Ein Grund dafür ist das diesjährige Motto "Wenn mer uns Pänz sinn, sin mer vun de Söck". Für Nicht-Kölner: "Wenn wir unsere Kinder sehen, sind wir von den Socken."

Die Bundeskanzlerin wurde daher in eine Art Biene-Maja-Welt gesteckt und liegt als hilfloser Käfer auf dem Rücken - während SPD-Herausforderer Martin Schulz in ihrem Nacken heransummt.

Auf einem Brexit-Wagen schaut ein verdatterter EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf eine Krabbelgruppe um die Rechtspopulistin Marine Le Pen. Der britische Außenminister Boris Johnson will sich gerade aus dem Staub machen.

"Wut-Zwergenaufstand" in Mainz

Trump, der Brexit und die AfD ziehen den bissigen Spott der Mainzer Fastnacht auf sich. Der US-Präsident habe in wenigen Wochen Amtsführung schon einiges zerdeppert, sagte der Wagenbauer des Mainzer Carneval-Vereins (MCV), Dieter Wenger, zum Trump-Elefanten-Wagen.

Zum Brexit wird eine sinkende Britannia mit dem Po im Wasser vorgeführt, die dem EU-Dampfer den Mittelfinger zeigt. Der "Wut-Zwergenaufstand" tobt auf einem Wagen, der die AfD und rechtsnationale Gruppierungen aufs Korn nimmt. Zwergenfiguren halten Parolen hoch wie "Das Beet ist voll" oder "Macht den Zaun höher". Auch der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan fährt am kommenden Montag durch die Mainzer Straßen - auf einem Rasenmäher, der Menschenrechte und Pressefreiheit niedermäht.

Typisch für die Mainzer Fastnacht ist aber auch, dass regionale Themen "veräppelt" werden. Dazu gehören in diesem Jahr die CDU-Landesvorsitzende Julia Klöckner oder der Präsident von Mainz 05, Harald Strutz.

Ein Geheimnis umgibt auch in diesem Jahr den Düsseldorfer Rosenmontagszug, dessen Motivwagen als besonders pfiffig und scharfzüngig gelten. Sie werden wie immer in der NRW-Landeshauptstadt erst am Rosenmontag zu sehen sein.

Für den Straßenkarneval und damit auch die großen Rosenmontagszüge gelten in diesem Jahr noch einmal verschärfte Sicherheitsvorkehrungen. Nach dem Lkw-Anschlag von Berlin im Dezember sollen während der Karnevalszüge Zufahrtsstraßen mit Sperren aus Beton oder durch quer gestellte Fahrzeuge blockiert werden. Zudem wurden vielerorts Fahrverbote für Lastwagen verhängt.