Im Fokus der Mainzer Fastnacht steht vor allem die langwierige Regierungsbildung in Berlin: Gleich zwei Festwagen des Rosenmontagszugs rollen mit Styroporfiguren von Bundeskanzlerin Angela Merkel durch die Straßen. Eine Satire zeigt sie, während sie Kleidungsstücke in verschiedenen Farben durchprobiert - bis zum Entschluss, "den alten Frack noch mal anzuziehen, also die GroKo", wie es Zeichner Michael Apitz bei der Präsentation in Mainz formulierte.

Ein zweiter Wagen stellt Merkel als Kanzlerin im Jahr 2111 dar - als Schildkröte mit einem in alle Richtungen zustimmend nickenden Kopf. "Droht Ungemach und Missgeschick, zieht sie den Kopf einfach zurück", reimt dazu der Mainzer Carneval-Verein.

Durch den Kakao gezogen wird auch SPD-Chef Martin Schulz - er wird von den Narren als "Rohrkrepierer" verspottet. Wie schon im vergangenen Jahr wenden sich die Mainzer Narren gegen "dumpfe Sprüche". Ein Wagen zeigt den AfD-Fraktionsvorsitzenden im Bundestag, Alexander Gauland, in einem braunen Sumpf versinkend mit dem Schild: "Wollt ihr den totalen Zwerg?"