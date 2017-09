Fotoserie über Kaugummiautomaten "Indikator für vernachlässigte Orte"

Sie sind an zerbröselnden Wänden und vernachlässigten Zäunen zu finden, an blätternden Hausfassaden und vor Plattenbauten. In einer Bilderserie mit dem Titel "Entzauberung" hat der Fotograf Eckart Bartnik sich eines Wallfahrtsortes unserer Kindheit angenommen: Kaugummiautomaten. Seit 2016 hat er Dutzende davon fotografiert.

Die Bilder zeigen die Automaten in ihrer oft tristen Umgebung. Ihr Inhalt hingegen - die Kaugummikugeln und Kettchen, die Flummis und Glibbermonster - inszeniert Bartnik als die Schätze, die sie uns als Kinder bedeuteten.

SPIEGEL ONLINE: Warum ausgerechnet Kaugummiautomaten?

Bartnik: Die Fotos sind Nebenprodukt eines größeren Projekts, in dem ich den Westerwald porträtiert habe. Schon damals hat mich der Gegensatz zwischen den Automaten und der oft trostlosen Umgebung, in denen sie aufgestellt sind, fasziniert.

SPIEGEL ONLINE: Wie sieht ein typischer Ort aus, an dem ein solcher Automat hängt?

Bartnik: Es scheint mir, dass die Automaten dort zu finden sind, wo die Miete für die Aufstellung billig ist. Damit wird der Kaugummiautomat auch zum Indikator für vernachlässigte Orte. Hauswände, die selten neu gestrichen werden, heruntergekommene Orte und Durchgangsstationen. Zum Beispiel der Weg zwischen Bushaltestelle und Schule. Oder in der Nähe von Hochhäusern.

SPIEGEL ONLINE: War das Projekt eine Zeitreise in Ihre Kindheit?

Bartnik: Ja. Bei meinen Streifzügen zu diesen Automaten habe ich immer wieder Kaugummis und Spielzeug gezogen, um die Sachen später zu fotografieren. Es war ein bekanntes Gefühl, diese Hebel herumzudrehen und diese Mechanik zu spüren, diese simple, robuste Technik.

SPIEGEL ONLINE: Hatte das einen Einfluss auf die Serie?

Bartnik: Das war der Grund für mich, die Objekte so darzustellen, dass sie einen anderen Charakter bekommen. Ich habe die Kaugummikugeln so fotografiert, dass sie wie Planeten aussehen. So wollte ich der kindlichen Faszination für diese Dinge gerecht werden.

SPIEGEL ONLINE: Wie sehr waren Sie als Kind davon angezogen?

Bartnik: Ich habe noch in Erinnerung, wie ich mir als Kind das erste Mal etwas von meinem Taschengeld kaufen durfte. Dieses billige Zeug, komische Plastiksachen, Ringe, die einen als Kind so fasziniert haben. Aber ich weiß nicht mehr, ob das an einem Automaten war oder in einem Schreibwarenladen.

SPIEGEL ONLINE: Und heute? Haben Sie jetzt beim Fotografieren manchmal einen Kaugummi aus dem Automaten gekaut?

Bartnik: Ich habe nicht gewagt, reinzubeißen. Viele sind sehr, sehr hart.