Bürgerentscheid stoppt Bauprojekt: Nein zu Hochhaus in Prora

Ein umstrittenes Immobilienprojekt auf der Insel Rügen ist gescheitert. In einem Bürgerentscheid haben sich am Sonntag nach Angaben der Gemeinde mehr als vier Fünftel der Wähler im Ostseebad Binz gegen einen geplanten 104 Meter hohen Wohnturm unmittelbar hinter der NS-Hinterlassenschaft Prora ausgesprochen.

Der Investor Jürgen Breuer kündigte noch am Abend an, das Votum zu akzeptieren. Das Projekt "Bücherturm Binz" werde es damit nicht geben, sagte er. Kritiker des Projektes befürchteten eine Verschandelung der Natur und einen Nachahmereffekt auf Rügen. Bislang gibt es auf der Touristeninsel kein vergleichbares Hochhaus.

"Fehlen nur noch die Flakgeschütze"

Die Gemeindevertretung wollte über den Bürgerentscheid klären, ob sie das gemeindeeigene Grundstück an den Investor für den Bau eines Hochhauses veräußern soll. Bürgermeister Karsten Schneider sagte, die Gemeindevertretung sei gut beraten, sich an das Votum des Volkes zu halten. Von den fast 2900 gültigen Stimmen entfielen knapp 2400 (83 Prozent) auf Nein. Nur 486 stimmten für das Hochhaus.

Bei den Bürgern in Binz : Einige Einwohner sahen in dem geplanten Bau ein "architektonisches Statement", ein Wahrzeichen, das zu einer Umwertung des durch die langen Nazibauten geprägten Ortes führen könne. Die Mehrzahl hingegen erinnert das Gebäude an einen Wachturm. "Fehlen nur noch die Flakgeschütze", sagt ein Anwohner.