Hessen Chihuahua-Besitzer tötet Boxer-Mischling

Zwei Hunde verbeißen sich ineinander, für den einen endet das tödlich - weil einer der Besitzer eingreift. In Kelsterbach bei Frankfurt am Main hat der Halter eines Chihuahuas auf einen Boxer-Mischling eingestochen, wie die Polizei mitteilte.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte der Mischling den Kopf des kleineren Hundes im Fang. Weil die beiden Hunde von ihren jeweiligen Besitzern nicht getrennt werden konnten, griff der Besitzer des Chihuahuas zum Taschenmesser.

Der 60-Jährige stach laut Polizei damit dann auf den Boxer-Mischling ein. Der Hund erlag seinen Verletzungen kurze Zeit später in einer Tierklinik. Der Chihuahua erlitt Verletzungen am Hals. Der Vorfall hatte sich den Angaben zufolge am Freitag ereignet. Die Polizei ermittelt.