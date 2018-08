Eine ältere Dame ist in Kempten mit ihrem Wagen durch die Schaufensterscheibe eines Geschäfts gekracht. Dabei verletzte sich die 73-Jährige schwer, teilte die Polizei mit. Sie kam in ein Krankenhaus.

Der Wagen der Dame landete in einem Fahrradladen und richtete dort ein riesiges Chaos an. In dem Geschäft hielt sich glücklicherweise nur ein Mann auf. Dieser blieb unverletzt und kam mit einem Schrecken davon.

Warum die Seniorin an der Abzweigung von der Straße abgekommen war, ist unklar. Der Sachschaden beträgt mehrere Zehntausend Euro.